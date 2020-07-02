شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء.. ولا فيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس عن تسجيل 218 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات المصابة بالفيروس إلى 12854 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة وفق موقعها الرسمى، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المخبرية، قد بلغ 692783 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 228 حالة.. كما تم تسجيل 26 حالات شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 9052 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 103 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12636 حالة.