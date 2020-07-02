شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الرياض تعود لصدارة إصابات «كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الرياض لتتصدر أكثر الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، بعدما سجلت أمس (الأربعاء) 401 حالة، من بين 3.402 حالة مؤكدة جديدة أعلنتها وزارة الصحة، منها 35% من الحالات للإناث، و65% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 194.225 حالة، من بينها 59.767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و2.272 حالة حرجة. وفق "عكاظ".

وأوضحت في تقريرها أنه تم تسجيل 1.994 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 132.760 حالة، فيما سجلت 49 وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 1.698 وفاة.

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وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تمت إضافة 35.173 فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفايروس حتى الآن إلى 1.674.487 فحصا.

وجددت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.