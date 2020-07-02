شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصًا.. ولابد تجنب الذهاب عند الشعور بأعراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، إن “من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ٥٠ شخصاً، ومراعاة المساحة”.

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