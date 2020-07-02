- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن «فاعلة خير» في جدة تتبرع بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لتزويج الشباب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع “تويتر” قصة تبرع “فاعلة خير” في محافظة جدة بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لمساعدة الشباب على الزواج.
وأوضح المغردون أن المرأة تبرعت بحمولة 40 شاحنة مقاس طويل “تريلا” من الأجهزة المنزلية الكهربائية من مكيفات وثلاجات وأجهزة أخرى لمساعدة الشباب على الزواج بجدة، وبهذا التبرع فقد ساعدت في فتح أكثر من 700 بيت وتزويج أكثر من 1400 شاب وفتاة.
وأثنى المغردون على ما وصفوه بـ”الموقف النبيل”؛ حيث صدحوا بالدعاء لها، مؤكدين على أهمية الأعمال الخيرية في وقت الأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر «فاعلة خير» في جدة تتبرع بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لتزويج الشباب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.