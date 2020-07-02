شكرا لقرائتكم خبر عن «فاعلة خير» في جدة تتبرع بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لتزويج الشباب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر” قصة تبرع “فاعلة خير” في محافظة جدة بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لمساعدة الشباب على الزواج.

Advertisements

وأوضح المغردون أن المرأة تبرعت بحمولة 40 شاحنة مقاس طويل “تريلا” من الأجهزة المنزلية الكهربائية من مكيفات وثلاجات وأجهزة أخرى لمساعدة الشباب على الزواج بجدة، وبهذا التبرع فقد ساعدت في فتح أكثر من 700 بيت وتزويج أكثر من 1400 شاب وفتاة.

وأثنى المغردون على ما وصفوه بـ”الموقف النبيل”؛ حيث صدحوا بالدعاء لها، مؤكدين على أهمية الأعمال الخيرية في وقت الأزمات.