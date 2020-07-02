شكرا لقرائتكم خبر عن "صالح" يعين النايض مبعوثا خاصا لأمريكا وبريطانيا والاتحادين الأوروبى والأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح فى تكليف صادر له السفير عارف علي النايض مبعوثا خاصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والإتحاد الأوروبي ودوله، والإتحاد الإفريقي ودوله.





وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الخليج 365" إن يأتي ذلك ترسيما للدور الفعال الذي قام به السفير النايض في دعم البرلمان الليبي وحكومته الشرعية وجيشه الوطني وعلى مدى سنوات طويلة.

كما أكدت المصادر دبلوماسية أن السفير النايض لعب دورا هاما في بناء الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة رئيس البرلمان الليبي، وانه رتب عدة زيارات وإتصالات هامة بين المستشار عقيلة ووزراء وسفراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص والمانيا والإتحاد الأوربي.





وأوضحت المصادر أن السفير النايض منذ عام 2014 يقوم بتنسيقات دولية حساسة وهامة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، لا فقط إعلاميا، ولكن بصفته مستشارا للأمن القومي لرئيس الوزراء عبد الله الثني.

وحصل"الخليج 365" من مصادر دبلوماسية رسائل تكليف تدل على أنه لا يزال يقوم بهذا الدور الهادئ والهام، ولعل هذا يفسر الهجمات الإعلامية والقانونية الشرسة التي تقوم بها جماعة الإخوان ضده، وكان آخر محاولاتهم تلك القضية المدنية الفاشلة والتي إنتهت بإسقاط كافة التهم الملفقة على النايض في تلك القضية المسيسة.

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