شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف العربى" يعلن انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس،أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوماً لم تلتزم خلالها الميليشيات وفق العربية

وأعلن المالكى انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيات الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية، كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيرة وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخرا، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على الرياض لكن جرى اعتراضه.

وقال تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.

وعرض التحالف صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات.

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عرض التحالف صوراً لضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى الميليشيات الحوثية في أبريل الماضي، متهما إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن، كاشفا في الوقت ذاته أن إيران استخدمت شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى ميليشيات الحوثي.

وذكر المتحدث أن التحالف يتعاون مع دول صديقة وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية.

وشدد تركي المالكي على أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية.

وفي سياق متصل صرح تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تحاول استخدام خزان صافر كأداة ضغط على الحكومة اليمنية، منوها بالتعنت الحوثي أمام وصول خبراء الفريق الأممي إلى خزان صافر، محملا الميليشيات المسؤولية عن أي تسرب أو انفجار لخزان صافر.

وقبيل المؤتمر الصحفي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد كشف الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي، وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا لاحقا حول العملية العسكرية.