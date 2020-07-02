فلسطينيو الضفة يستأنفون زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، استئناف زيارة أهالي المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لذويهم في السجون الإسرائيلية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنها فتحت باب تسجيل الأهالي لإصدار تصاريح زيارة من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة.

وأوضحت أن الزيارات ستكون لأهالي المعتقلين من الضفة الغربية (بما فيها القدس).

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت اللجنة إنها "تجري اتصالات مع الجهات الإسرائيلية المختصة لاستئناف الزيارات".

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وأرفقت اللجنة جدولا بمواعيد الزيارات، التي تبدأ في الـ 12 يوليو/تموز الجاري.

وأوقفت إسرائيل مطلع مارس/ آذار الماضي زيارات المعتقلين الفلسطينيين، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنين.

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