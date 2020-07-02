إيطاليا تضبط 14 طنا من الحبوب المخدرة لداعش

مدريد/ الخليج 365
ضبطت شرطة جمارك مدينة نابولي الإيطالية، 14 طنا من الحبوب المخدرة "amfematin"، تبين أن تنظيم داعش الإرهابي قام بإنتاجها في سوريا.
جاء ذلك خلال مداهمة أجرتها الشرطة بتعليمات من النيابة العامة في المدينة، وفق بيان صادر عن شرطة جمارك نابولي، الخميس.
وأوضح البيان أن الكمية المصادرة في ميناء ساليرنو، تعتبر الأكبر في العالم خلال عملية مداهمة واحدة.
وأضاف البيان أن داعش الإرهابي، قام بإنتاج هذه الكمية من أجل تأمين تمويل لعناصره الإرهابية.
وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي كان سيحصل على مبلغ يتجاوز المليار يورو، في حال تمكنه من بيع الكمية المذكورة بطرق غير قانونية.
ولفت البيان إلى أن تعاطي حبوب "amfematin" المخدرة، شائعة بين عناصر داعش الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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