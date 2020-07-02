الرجوب: نريد فتح صفحة جديدة مع حركة حماس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، جبريل الرجوب، الخميس، إن حركته ترغب في فتح صفحة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وذكر الرجوب في مؤتمر صحفي عقده مع نائب المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، عبر الفيديو كونفرس "اليوم سنخرج بصوت واحد وتحت علم واحد، ونعمل على بناء رؤية استراتيجية، كاستحقاق لمواجهة التحديات، فيما يتعلق بقيادة الشارع بمشاركة كل الفصائل، بعيدا عن التناقضات والترسبات في العلاقة".

وأضاف "سنفتح صفحة جديدة، وسنقدم نموذج لشعبنا وأسرانا والشهداء".

ويأتي المؤتمر في إطار تنسيق الجهود الفلسطينية لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي، لأراضي من الضفة الغربية المحتلة، بحسب الرجوب.

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وقال "ما أتحدث به، يُمثّل اللجنة المركزية (لحركة فتح) وقرارنا بالإجماع وعلى رأسنا الرئيس (محمود عباس)، نحن أمام مرحلة نضال موحدة ومشتركة".

وتابع "هذه فرصة تاريخية لإبقاء هذا الزخم والإجماع الوطني والإقليمي والدولي، كحاضنة حامية لمشروع الدولة لمواجهة هذا الاحتلال".

وقال "ردة فعل شعبنا أظهرت، أن هناك إجماعا وطنيا لرفض هذه المؤامرة الأميركية الإسرائيلية".

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