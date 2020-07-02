حكومة اليمن توافق على دخول 4 سفن وقود لميناء خاضع للحوثيين

علي عويضة/ الخليج 365



أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، موافقتها على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بناء على طلب المبعوث الأممي "مارتن غريفيث".



جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، نشره على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.



وقال المكتب إن موافقة الحكومة على دخول السفن، جاءت "بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.. السماح لعدد أربعة سفن مشتقات نفطية كاستثناء مؤقت، لإعطاء مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي الحوثيين".



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وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع المرتقب، "النظر في الخروقات التي قامت بها الميليشيا، والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية، وصرفها بشكل عاجل".



وتحمل السفن الأربع مجتمعة، نحو 92 ألف طناً من مواد البنزين والديزل (سولار) والغاز والمازوت.



وبلغت إيرادات الضرائب والجمارك للسفن الأربع حوالي مليارا و680 مليون ريال يمني، (2.24 مليون دولار).

كانت شركة النفط التابعة للحوثيين، اتهمت أواخر الشهر الماضي التحالف العربي، باحتجاز 15 سفينة نفطية بحمولة اجمالية تبلغ 419 ألفا و789 طن من المشتقات النفطية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.