التحالف .. أمن المواطن والمقيم خط أحمر

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي تفاصيل العملية العسكرية التي جرى تنفيذها أمس الأربعاء للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة.

وأكد العقيد المالكي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالرياض أن المملكة ستتخذ الإجراءات الصارمة وستنفذ الضربات القوية والموجعة ردا على الاعتداءات الحوثية، مبيناً أن أمن المواطنين والمقيمين بالمملكة خط أحمر لن يتم التهاون فيه.

واستعرض العديد من الأدلة والوثائق والمضبوطات العسكرية، التي تثبت تعمد النظام الإيراني من خلال الحرس الثوري بتوفير هذه القدرات العسكرية النوعية للميليشيات الحوثية باليمن، وتعريض حياة المدنيين للخطر، مبيناً أن الانتهاكات الحوثية بلغت حتى الآن 4276، وذلك خلال 45 يوماً.

وأوضح أن قوات التحالف اعترضت صباح اليوم طائرة من دون طيار أطلقت من الحديدة، حيث تم تدميرها، مشيراً إلى أنه تم بالأمس إطلاق صاروخ باليستي من الحديدة غير أنه سقط في البحر.

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وقال المالكي إنه في مساء الاثنين الماضي وصباح الثلاثاء كانت هناك هجمات إرهابية حاولت استهداف المملكة من خلال 12 هجوم بـ8 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي إيراني الصنع، وذلك من خلال أقل من 12 ساعة، وجميعها تم التصدي لها وتدميرها.

وعرض المتحدث الرسمي مقاطع فيديو تظهر جانباً من عمليات لاعتراض 8 طائرات من دون طيار، بالإضافة إلى لقطات من العملية العسكرية التي تمت أمس، مبيناً أنها استهدفت مطار القيادة والسيطرة بصنعاء، والتجهيزات ومخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيات الحوثية بكل من صنعاء وصعدة، وموقع طائرات من دون طيار.

ولفت إلى أن قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن حماية المدنيين، خلال تنفيذ العميات العسكرية التي تستهدف قدرات الميليشيات الحوثية.