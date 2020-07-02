الدوري الإنجليزي 20:00 شيفيلد يونايتد X توتنهام 22:15 مانشستر سيتي X ليفربول الدوري الإسباني 20:30 ريال سوسيداد X إسبانيول 20:30 إيبار X أوساسونا 23:00 ريال مدريد X خيتافي الدوري الإيطالي 20:30 أتالانتا X نابولي 22:45 روما X أودينيزي الدوري الألماني 21:30 فيردر بريمن X هايدنهايم
كانت هذه تفاصيل خبر أهم مباريات الخميس “2يوليو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.