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أهم مباريات الخميس “2يوليو”

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

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  20:00 شيفيلد يونايتد X توتنهام  22:15  مانشستر سيتي X      20:30  ريال سوسيداد X  إسبانيول  20:30  إيبار X  أوساسونا  23:00    X  خيتافي    20:30  أتالانتا X  نابولي  22:45  روما X  أودينيزي  الدوري الألماني  21:30  فيردر بريمن  X  هايدنهايم
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