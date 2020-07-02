ترقية عدد من الموظفين والموظفات بجامعة الملك خالد

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صدرت الموافقة على ترقية عدد من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبتين التاسعة والعاشرة، وهنّأ سعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري الموظفين والموظفات المرقّين، وحثهم على مضاعفة الجهود، داعيًا للجميع بالتوفيق.
· المرقّون إلى المرتبة التاسعة:
– عبدالرحمن حسن مريع (استثناءً).
· المرقّون إلى المرتبة العاشرة:
– جميل بن علي بن محمد القحطاني.
– حليمة فايع بن أحمد الحياني.
– خلوفة بن عبدالرحمن بن عبدالله الأسمري.
– صالح عوض هادي آل عصمان.
– عامر بن علي بن حزنبر الزيلعي.
– عبدالله عبدالرحمن سعد القحطاني.
– عبدالله علي عبدالله هادي.
– علي ناصر محمد آل حديب.
– فلوة سعيد سعد الشهراني.
– ماجد سعود سعد الحاقان.
– محمد فرحان علي الوادعي.
– مشبب بن مانع بن ظافر القحطاني.
– مشعل جابر مريع آل شريم.
– منى مشبب عبدالله الاحمري.
– فيصل محمد آل منيف (استثناءً).
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