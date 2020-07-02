شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تعلّق على مدة تأشيرة الخروج والعودة في ظل أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علّقت المديرية العامة للجوازات، على مدة تأشيرة الخروج والعودة التي يسمح بالحصول عليها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وورد سؤال إلى حساب “الجوازات” يقول: “لديَّ عاملة تريد السفر وسأمنحها تأشيرة خروج وعودة، لكن ما هي المدة في ظل أزمة كورونا.. هل أحدد لها شهرين، وفي حال عدم فتح الطيران الدولي هل أجدد لها التأشيرة؟”.

وأجاب حساب “الجوازات” قائلًا: “بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم”.