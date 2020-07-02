روحاني: على الدول الضامنة الحفاظ وتطوير عملية أستانا الحل الوحيد للأزمة السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن عملية أستانا هي الطريق الناجح الوحيد لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، منوها بأن الحفاظ على عملية أستانا وتطويرها من واجب الدول الثلاث كضامن لها.

وأضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال قمة أستانة الإفتراضية (عبر الفيديو)، اليوم الأربعاء :"عملية أستانا هي الطريق الناجح الوحيد لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وقد حققت العديد من المنجزات.. احترام السيادة الوطنية واستقلال سوريا مبدأ أساسي لا يمكن التغاضي عنه"

وشدد روحاني أن بلاده ستواصل دعمها للحكومة والشعب في سوريا بقوة أكبر.

وندد الرئيس الإيراني بقانون قيصر الأمريكي وقال إنها عقوبات أحادية الجانب وغير إنسانية وهي استمرار للجهود الأمريكية التي ترمي لتحقيق أهداف سياسية غير مشورعة في سوريا، وقال: "فرض قانون قيصر على سوريا إرهاب اقتصادي وانتهاك لحقوق الإنسان ولسيادة الشعب السوري.. ندين أي عقوبات على شعوب العالم، وبخاصة على الشعب السوري، ونؤكد مواصلة دعمنا للشعب والحكومة الشرعية في سورية وبقوة".

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وتابع قائلا: "على أمريكا أن تدرك أن ما فشلت في تحقيقه بالضغوط العسكرية ودعم الجماعات الإرهابية، لن تنجح في تحقيقه عن طريق ضغوط العقوبات ومعاقبة الشعب السوري"، لافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية غير الشرعية وغير الإنسانية لن تضعف إرادة الدول الصديقة والحليفة لسوريا.

وأضاف روحاني أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا احتلالي وغير شرعي وهو عامل زعزعة الاستقرار في سوريا، ومن الضروري انسحاب القوات الإرهابية الأمريكية من كل المنطقة.