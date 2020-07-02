52 ألف إصابة و 706 وفيات بـ«كورونا» في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُجّلت نحو 52 ألفاً و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة، في رقم قياسي مُنذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات (بكوفيد-19) في الولايات المتحدة، إلى 2.7 مليون.

وسجّلت البلاد أيضاً 706 وفيات بالفيروس، في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 128 ألفاً و28، وعدد الإصابات المكتشفة حديثاً في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى مُنذ ظهور الوباء، كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس)، وفينيكس (أريزونا)، والأربعاء، سجّلت تكساس رقماً قياسياً يومياً في عدد الإصابات، إذ أحصت 8076 إصابة جديدة (بكوفيد-19)، أي ما يقرب من ألف إصابة أكثر من الثلاثاء، وفي ضوء هذه الزيادة في أعداد الإصابات، اضطرت بعض الولايات إلى التمهل في عملية الخروج من الحجر.

فقد قرر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الأربعاء، منع خدمات المطاعم في أماكن مُغلقة في لوس أنجلوس، و18 مقاطعة أخرى في الولاية، ويطال الحظر دور السينما والمتاحف لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، من جهته، أعلن حاكم ميتشيجن في شمال البلاد إغلاق جزء كبير من الحانات التي اعتبرها مصدر «بؤر جديدة»، بينما انضمت ولايتا أوريجون، وبنسلفانيا، إلى تلك التي تفرض وضع كمامات.

وقال مدير مركز الأبحاث في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا،ديفيد روبن، إن غياب رد وطني حازم، خصوصاً فرض وضع كمامة في جميع أنحاء البلاد، سيواصل تهديد استمرارية اقتصادنا وقدرة مدارسنا على إعادة فتح أبوابها في الخريف.