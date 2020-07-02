شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 شخص في انهيار أرضي بمنجم في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة الإطفاء ومسؤول بوزارة الإعلام في ميانمار: إن 100 شخص لقوا حتفهم الخميس، بعدما حاصر انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم الكريم بشمال البلاد العمال تحت كومة من الوحل.

وقالت إدارة الإطفاء على فيسبوك، إن العمال كانوا يجمعون الأحجار الكريمة في منطقة هباكانت الغنية باليشم في ولاية كاتشين عندما دفنتهم «موجة من الوحل» ناتجة عن الأمطار الغزيرة، مضيفة: 100 جثة إجمالاً حتى الآن، ما زالت عملية الإنقاذ جارية.

وتشيع الانهيارات الأرضية وغيرها من الحوادث المميتة في مناجم هباكانت سيئة التنظيم.

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