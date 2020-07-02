مقتل 24 شخصاً في هجوم على مركز لتأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية، أكدها مسؤول اتحادي بالمكسيك، الأربعاء، أن 24 شخصاً قُتلوا في هجوم نفذه مسلحون على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في مدينة إيرابواتو، بوسط البلاد.

وذكرت شبكة ميلينيو الإخبارية المكسيكية، أن سبعة آخرين أصيبوا أيضاً في الهجوم المسلح الذي وقع بولاية جواناخواتو، وهو ثاني هجوم من نوعه في المدينة خلال شهر، وفي السادس من يونيو/ حزيران الماضي، لقي عشرة رجال حتفهم عندما فتح مسلحون النار في مركز لإعادة تأهيل المدمنين في إيرابواتو، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المركز نفسه قد استهدف في المرتين.

وأصبحت ولاية جواناخواتو، وهي مركز رئيسي لصناعة السيارات، إحدى البؤر الرئيسية في عنف العصابات المتصاعد الذي تعهد الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بكبحه، ومن المعروف أن العصابات الإجرامية تستهدف مراكز إعادة تأهيل المدمنين في إطار الصراع فيما بينها للسيطرة على تجارة المخدرات.