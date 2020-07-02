بعد تسجيلها 60 ألف إصابة «بكورونا».. علماء: البرازيل تواجه عدة «أوبئة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة، أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 60 ألفاً، الأربعاء، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لوفيات كوفيد-19 في البرازيل إلى ستين ألفاً و632، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلميّ أنها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، 46 ألفاً و712 في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يدل على أن الوباء ما زال يواصل انتشاره بتسارع في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية، وولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو هما الأكثر تضرّراً، إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي، 15 ألفاً وثلاثين، وعشرة آلاف و988، ومع ذلك، أمرت الولايتان باستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية بعد ثلاثة أشهر على فرض العزل.

وأصبحت البرازيل بسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة، البلد الأكثر تضرراً في عدد الوفيات والإصابات بـ 1.44 مليون في المجموع، بعد الولايات المتحدة، ويرى العلماء أن البرازيل لا تواجه وباء واحداً بل سلسلة أوبئة، من جهته، قال البروفسور روبرتو ميدونيو، مدير إدارة البحث في مستشفى كلينتينو فراغا فيليو الجامعي: هناك أوبئة عدة في البرازيل، في بعض الأماكن يتراجع الوباء وفي مناطق أخرى يتقدم، مشيراً إلى أن إجراءات تخفيف الحجر في ولايات مثل ساو باولو وريو دي جانيرو سابقة لأوانها وغير مناسبة.