600 ألف إصابة بكورونا في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون ووزارة الصحة في الهند، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 600 ألف، الخميس، وبلغ عدد الوفيات 17834 حالة، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الوباء بينما تخفف قواعد العزل العام.

وتشكل الزيادة تحدياً كبيراً للنظام الصحي المثقل بالأعباء في الهند، وأعلنت السلطات، الاثنين، عن مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات العزل العام، لتسمح باستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية برغم استمرار فرض العزل على بعض المناطق عالية الكثافة السكانية.