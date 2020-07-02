تعاون بين «الخدمة الوطنية» و«صحة» للفحص الطبي المجندين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية - وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الخميس، مذكرة تفاهم، للتعاون في الفحص الطبي لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقع المذكرة اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس الهيئة، وسالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة «صحة».

وبموجب المذكرة ستقدم المنشآت الطبية التابعة لشركة «صحة» خدمة الفحص الطبي للمجندين المنتسبين لبرنامج الخدمة الوطنية، الذين يخضعون لبعض الفحوص الطبية السابقة لالتحاقهم بها، وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة، وبحسب المعايير المتفق عليها بين الجانبين.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون: إن توقيع المذكرة جاء ضمن جهود الهيئة، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، وتعزيز الصحة والسلامة لجميع منتسبي الدفعة الجديدة لعام 2020 / 2021 والضباط والمدربين، لتؤكد دائما أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في مجتمع الإمارات.

وأكد أن إجراء الفحوص سيتم قبل التحاق المجندين بالدورات القادمة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليهم وحمايتهم من الجائحة.

ووجه الشكر إلى العاملين في خط الدفاع الأول، من أطباء وممرضين ومسعفين، وكل الموجودين في الميدان.

فيما أكد سالم النعيمي، أن الخدمة الوطنية شرف عظيم وواجب وطني مقدس، والدفاع عن الوطن شرف يتنافس الجميع في نيله، وأن شباب الوطن هم ثروته الحقيقية، ويقع على عاتقهم رفع راية الاتحاد لتبقى شامخة. وتتشرف شركة «صحة» بالقيام بواجبها تجاه مجندي الخدمة الوطنية وتقديم الرعاية الصحية لهم، وفقا لأعلى المعايير.

وقال إن «صحة» بشبكة منشآتها المنتشرة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، وكوادرها الطبية والتمريضية والفنية والإدارية ذات الخبرات العميقة والمؤهلات العالية، تعد ركنا أساسيا في قطاع الرعاية الصحية، وتقدم أرقى مستويات الرعاية، وتحظى بسجل حافل في توفيرها، عبر شبكتها التي تعد الأكثر تكاملا في دولة الإمارات.

وأضاف أن منشآت «صحة» الطبية مزودة بأفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات والأجهزة والمستلزمات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية في رعاية المرضى، على أيدي كوادر متميزة في مختلف التخصصات، وجميع منشآتها حاصلة على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية/JCI. (وام)