وايركارد يهوي بعد مداهمات لمقار الشركة.. أسهم أوروبا ترتفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، إذ تعززت المعنويات بفضل بيانات اقتصادية مشجعة من أنحاء العالم وآمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 وذلك قبيل بيانات أمريكية مهمة للوظائف.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9%، ليحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وكان قطاعا صناعة السيارات والسفر والترفيه أكبر الرابحين إذ ارتفعا ما بين 1.5% و2%.

وهوى سهم وايركارد التي تعاني فضيحة 25 في المئة بعد أن داهمت الشرطة ومدعون مقارها في ميونيخ وأربعة عقارات في ألمانيا والنمسا.

بالمقابل، قفز سهم أسوشيتد بريتش فودز 7.1 في المئة إذ قالت الشركة إن التجارة في متاجر بريم مارك للأزياء التابعة لها والتي استأنفت العمل بعد إجراءات العزل العام «مطمئنة ومشجعة».

وارتفع سهم هوجو بوس الألمانية للأزياء 1.4 في المئة بعد أن عينت أوليفر تيم المسؤول التنفيذي في تومي هلفاير رئيساً للمبيعات لديها.

ودخلت أسواق المال النصف الثاني من العام بأداء إيجابي هذا الأسبوع، إذ أظهرت مسوح أعمال انحسار التراجع في أنشطة التصنيع عالمياً الناجمة عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا في يونيو /حزيران، بينما سجل لقاح لمرض كوفيد-19 نتائج جيدة في المرحلة الأولى من التجارب على البشر.

(رويترز)