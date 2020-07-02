«ثاني أكسيد الحب».. رحلـــة نحـــو أرض ملونة بالأزرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

حاولت منى سلامة مؤلفة رواية «ثاني أكسيد الحب» الاقتراب من موضوع إنساني، ولكنه شائك في معظم البيئات العربية، وربما يفسر هذا سبب إقبال كثير من القراء والقارئات على هذه الرواية التي تدور بين زوجين يفصل بينهما حاجز كبير، لكنهما ما يلبثان أن يقتربا.

وتطرح الرواية أسئلة فلسفية عميقة، حيث يتوقف القراء عند موضوعها، وأيضاً عند أسلوبها الذي يقترب من الرمز والحكاية والأسطورة، في سعي من المؤلفة لتقديم طرح يقترب من القلوب والأرواح والمشاعر. ومؤلفة الرواية طبيبة تخرجت في كلية الطب البيطري، وتقدم أعمالها طروحات ذات طابع اجتماعي تتنوع بين الواقعي والخيالي.

«فكرة اعتيادية بأسلوب غير عادي».. هو تعليق لإحدى قارئات الرواية بدأته كفاتحة لهذا العمل الذي يقدم من وجهة نظرها موضوعاً حيوياً، يخوض في فكرة اعتيادية بأسلوب غير عادي. القارئة ذاتها تتوقف عند المعالجة الدرامية للكاتبة، والتي نجحت من وجهة نظرها في صياغة رواية شائقة، مسلطة الضوء على الأبعاد والتعقيدات العاطفية والتربوية التي تسيطر على الزوجين.

«رواية ممتعة بصورة لم أتخيلها في حياتي».. هذا أيضاً تعليق لأحد القراء على الرواية، وهو يثني على كاتبتها التي فجرت في داخله شعوراً وجدانياً غريباً كان يحبسه في قلبه، ويقول: «ذاك الشعور الذي أحس به للمرة الأولى، لا أدري كنهه، يجمع بين الألم والأمل، والفرح الحزن». ويضيف: «لم أقرأ من قبل رواية تتناول الحب بتلك الطريقة التي تزرع شعور الحب الصافي النقي الصادق في القلب، وتنزع عن أعيننا الغشاوة، لنرى ذاك الحب الزائف الذي كنا دوماً نظن أنه حب وما هو إلا وهم».

«الحب ليس قيداً، يحرر المحبين من قسوة الحياة وغلظتها»، هذه عتبة أخرى لقارئة أبدت إعجابها بالرواية وقالت: «فرصة لمعرفة النفس وتقلبات المد والجزر، والاقتراب من الشمس، فرصة لفهم الحياة والوقوف على الدورة الطبيعية لها».

وتُبدي قارئة إعجابها بتصميم الرواية وغلافها الزهري، وتضيف: «لقد كتبت منى سلامة صياغة رومانسية لموضوع إنساني، لم أقرأ مثلها من قبل، خاصة أن أسلوبها بسيط ولغتها ساحرة في رحلة نحو أرض أخرى باللون الأزرق».

مفردات الوطن والأرض والإنسان، والصياغة الفلسفية الباهرة كانت حاضرة عند إحدى القارئات، فقالت: «هنا فضاء مشرع على حب الوطن والأرض والإنسان»، وهي تخاطب من ينظر بسطحية إلى الروايات الرومانسية، بقولها: «أدعوك لقرأة عمل يستحق، عمل فلسفي ومعرفي يدرس طبائع الخلاف بين الجنسين، في محاولة لتقبل الآخر، واكتساب مهارة الفهم والتعمق في الذات والآخرين».

ويتوقف أحد القراء عند أسلوب الرواية ويقول: «أسلوب مفعم بالعبارات الفلسفية التي زادت في بعض الأحيان، ولكنها أسهمت في توضيح رسالة الراوي وموضوعها الإنساني».

قارئة أخرى تقول: «لغة عالية المقام، والتراكيب فصيحة آسرة، تحاول تصوير شتاءات الكائن وبؤسه، لكي يتعلم أن لكل أسطورته الخاصة، لكل طرف فهمه وعبقريته في العيش، ومواصلة الحياة».