الأوقاف المصرية تحسم قرار فتح المساجد أثناء صلاة الجمعة

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وأشادت الوزارة بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط الوقائية، ضمن سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، لكنها أكدت أن "التجربة لا تزال موضع التقييم، وأن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال".
ودعا البيان "جميع العاملين بالوزارة إلى ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة، المحدد لإقامة الجمعة به"، مؤكدة أن الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت، مؤخرا، أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة القادمة في مسجد واحد في مدينة القاهرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
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