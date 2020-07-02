وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة 66 الفرقة العشرين ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى من إحباط عملية تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال (موبايل) مختلفة الأنواع إلى الأراضي السورية مخبأة في عجلة (سيارة) وتلقي القبض على سائقها، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة".
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بعمليات تهريب متنوعة، أبرزها تهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تحبط عملية تهريب أجهزة اتصال إلى سوريا... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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