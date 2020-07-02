التحالف العربي: الحرس الثوري استخدم جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المالكي لقناة "العربية"، أضاف فيها أن "الأسلحة الإيرانية تنشر الدمار وتهدد أمن المنطقة"، مستنكرا تعمد "ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في السعودية"، على حد تعبيره.

واعتبر المالكي أن تهديدات جماعة "أنصار الله" تمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي، وأن "إيران هي نقطة الانطلاق الأولى لتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي".

وحول ذلك، كشف المالكي عن أن "إيران استخدمت شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى ميليشيا الحوثي"، وتابع بقوله: "نتعاون مع دول صديقة وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية".

وأشار المالكي إلى أن جماعة "أنصار الله" أطلقت 118 صاروخا بالستيا واعترضتها الدفاعات السعودية، متوعدا بقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في المملكة.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن، أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف قال إنها مشروعة لجماعة "أنصار الله".

وأكد أن "العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد"، كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية، وذلك بحسب قناة "العربية".