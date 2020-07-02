القضاء الجزائري يفرج عن كريم طابو أحد رموز الحراك

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فيما كشف الحقوقي عبد الغني بادي، أن الإفراج عن كريم طابو مؤقت، وليس قبولا في النزاع العارض والإشكال في تنفيذ القرار.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أصدر، أمس الأربعاء، عفوا عن المساجين المحكوم عليهم. ووفق بيان لرئاسة الجمهورية فإن العفو أصدر بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس تبون، بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيدي الاستقلال والشباب.
وأضاف بيان الرئاسة أن المعنيين بالعفو، هم مساجين موقوفون في إطار مظاهرات الحراك، وهم علال شريف نصر الدين، وإلياس بحلاط وجلول شداد،
مليك رياحي وحسين خاضر، وداود بن عمران جيلالي.
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