التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في اليمن ويكشف مفاجأة بالصور

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وعرض "التحالف" صورا لما وصفه بـ "اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية"، كما عرض صورا لاستهداف ما أسماه بـ"ورش لتصنيع الصواريخ" تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
واتهم المالكي "المسلحين من جماعة أنصار الله، بانتهاك وقف إطلاق النار 4276 مرة، خلال 45 يوميا"، مؤكدا أن "الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، التزم بضبط النفس طيلة هذه الفترة".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد توعدت باستمرار تنفيذ عمليات هجومية استراتيجية داخل عمق السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن. وشدد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين التي تتخذ من صنعاء مقرا لها، محمد ناصر العاطفي، في تصريحات مع وكالة "سبأ"، على أن "القوة الصاروخية والطيران المسير للجماعة فرض معادلاته على واقع المواجهة وعكس ما يمتلكه اليمن من قدرات عسكرية قادرة على ردع العدوان واستهداف مواقعه الاستراتيجية والحيوية".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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