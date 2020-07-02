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وقال الوزير إنه "بذلك يتم صرف ما نسبته 65٪ من مجمل الرواتب"، مشيرًا إلى أنّ 25٪ من الموظفين بكونوا قد تلقوا راتبهم كاملًا.
وقدم الاتحاد الأوروبي في 5 مايو الماضي، 38 مليون يورو للمساهمة في رواتب والمعاشات التقاعدية لشهر إبريل نيسان الماضي، لنحو 43.000 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين على الرغم من الحالة المالية الصعبة الناجمة عن أزمة كوفيد 19.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية تعلن صرف أنصاف رواتب لموظفيها عن شهر مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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