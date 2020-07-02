الحكومة الفلسطينية تعلن صرف أنصاف رواتب لموظفيها عن شهر مايو

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وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية، بمشاركة فريق من وزارة المالية للحديث عن الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة وآلية صرف رواتب الموظفين بشكل خاص، أن صرف رواتب الموظفين سيستمر بهذه المعادلة حتى نهاية العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الوزير إنه "بذلك يتم صرف ما نسبته 65٪ من مجمل الرواتب"، مشيرًا إلى أنّ 25٪ من الموظفين بكونوا قد تلقوا راتبهم كاملًا.

وقدم الاتحاد الأوروبي في 5 مايو الماضي، 38 مليون يورو للمساهمة في رواتب والمعاشات التقاعدية لشهر إبريل نيسان الماضي، لنحو 43.000 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين على الرغم من الحالة المالية الصعبة الناجمة عن أزمة كوفيد 19.