السودان يلغي اتفاقيات معقودة مع شركات في مجال التنقيب عن الذهب

وأفاد المصدر المسؤول في تصريح خاص لوكالة"سبوتنيك" الروسية أن" وزير الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم، قد أصدر قرارات بإلغاء بعض عقود شركات التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب ومن ضمنها شركة روسية تدعى (روسيدر اجميت) الحائرة على مربع (بي 57) في ولاية البحر الاحمر".
يذكر أن وزارة الطاقة والتعدين، أصدرت بيانا صحفيا يوم أمس الأربعاء، كشفت من خلاله إلغاء اتفاقيات الامتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
وأشار البيان إلى، أن وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، أصدر قرارا رقم 70 للعام 2020، وبناء على اعتماد وكيل قطاع التعدين، توصيات اللجنة الفنية للتعدين بإلغاء 8 اتفاقيات امتياز مع شركات عاملة في قطاع التعدين.
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