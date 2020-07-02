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وأضاف المفكر السياسي المصري: "هناك استفزاز شديد في إثيوبيا بعد كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، وهو ما جعلها تشن حملة شتائم ضد مصر.
وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية، أن "إثيوبيا تحاول أن تجعل سد النهضة يأخذ شكل أزمة بين دولة أفريقية، ودولة من شمال أفريقيا رغم أن ثلثي شعب مصر من ذوي البشرة السمراء".
وقال مصطفى الفقي: "أفضل نقطة تحول في ملف سد النهضة عندما ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتح الملف هناك، قائلا: "ثورة 30 يونيو/ حزيران أنقذت ما يمكن إنقاذه في أزمة سد النهضة".
وتحدث الفقي عن كواليس ما حدث بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2013 حينما كان يتولى السيسي وزارة الدفاع، حينما تردد أن "نظام الإخوان آنذاك يسعى إلى بيع أراضي في سيناء، وقال: "السيسي أبلغني: لا تقلق، طول ما الجيش المصري موجود، الوطنية المصرية تقف على قدميها".
وأكد الفقي أن "ما نشهده اليوم يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ كل وعوده وحديثه قائلا: السيسي لا خدع ولا خان ونفذ إرادة الشعب في 30 يونيو".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير مصري: عرض السيسي لملف "سد النهضة" أمام الأمم المتحدة أفضل نقطة تحول في الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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