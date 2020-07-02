1361 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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مسقط: أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر عن تسجيل 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 42555.

كما أعلنت عن شفاء 1156 حالة، وارتفاع مجموع المتعافين إلى 25318. وأضافت الوزارة أن إجمالي الوفيات 188حالة.



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