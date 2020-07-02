طلب السعودية تحقيق أممي مستقل لتأكيد إجرام النظام الإيراني

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الرياض: غرّد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، في حسابه في تويتر، حول تقرير الأمم المتحدة "الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة" واصفًا إياه بأنه "يظهر الوجه الحقيقي لهذا النظام".

قال: "قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان..".

تابع قائلًا: "تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني في الهجمات التخريبية على المملكة يبيّن الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في الوقت نفسه الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار".

وكان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قال إن "المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم قد يطال أراضيها وستتخذ كل الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وعن حدودها وجنودها ومواطنيها، وبطبيعة الحال ستقوم بكل ما هو قانوني للدفاع عن حقوقها".

وأضاف المعلمي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن "دول المنطقة ليست مسرحًا لإيران ليتدخلوا فيها كيفما شاءوا وعليهم أن يبقوا بعيدين عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وأن يهتموا بشؤونهم المحلية في إيران".