خلال 5 أشهر.. ثاني عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" بالعراق

إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلنت السلطات العراقية، الخميس، إطلاق ثاني أكبر عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي بغداد، خلال 5 أشهر.
جاء ذلك وفق بيان للجيش، عقب عملية "أبطال العراق"، التي انطلقت فبراير/شباط الماضي، على 3 مراحل، واستهدفت تطهير 5 محافظات.
وأفاد البيان بـ"انطلاق عملية تشارك فيها قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية و"الحشد الشعبي"، بإسناد جوي من طائرات مقاتلة ومروحيات عسكرية".
وأضاف أن "العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، لملاحقة بقايا عناصر "داعش" شمالي بغداد، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية موسعة باسم "أبطال العراق" لملاحقة فلول "داعش" في محافظات الأنبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق).
ومنذ مطلع العام الجاري، كثف الجيش العراقي عملياته العسكرية لملاحقة عناصر "داعش"، غير أنه لا يعلن عن نتائجها بشكل منتظم.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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