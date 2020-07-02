كورونا.. 10 وفيات في السودان وواحدة في ليبيا

الخرطوم - طرابلس/ الخليج 365
أعلن السودان تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت ليبيا وفاة واحدة بالوباء.
وسجل بيان لوزارة الصحة السودانية، 10 وفيات و73 إصابة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن تلك الحصيلة خاصة بيوم الإثنين الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و573، بينها 602 وفيات، و4 آلاف و606 حالات تعاف.
وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في بيان، تسجيل وفاة و50 إصابة بالوباء.
وأكد البيان أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 874، بينها 25 وفاة، و223 حالة تعاف.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى صباح الخميس، 10 ملايين و819 ألفا، توفي منهم أكثر من 519 ألفا، وتعافى ما يزيد على 6 ملايين و40 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. -
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