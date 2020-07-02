شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فروق جوهرية بين «ضريبة القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تساءل عدد من المستهلكين عن الفرق بين “الضريبة الانتقاية” و”ضريبة القيمة المضافة” التي زادت بنسبة 15%، ودخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء الأول من يوليو للعام الجاري 2020.

وبحسب “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، فإن هناك 3 فروق جوهرية بين “ضريبة القيمة المضافة” و”الضريبة الانتقائية”؛ حيث تُعرّف “القيمة المضافة” بأنها ضريبة مباشرة على معظم السلع وتفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية.

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ويتم فرض “ضريبة القيمة المضافة” تعزيزًا لموارد الدولة وحماية للاقتصاد من تأثير الأزمات، وتكون بنسبة ثابتة على جميع السلع والخدمات التي يتم تطبيقها عليها.

بينما يتم تعريف “الضريبة الانتقائية” بأنها ضريبة مباشرة على سلع معينة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

ويأتي سبب فرضها على سلع بعينها لأنها ذات ضرر على الصحة العامة أو البيئة أو ‏على السلع الكمالية، ويتم فرضها بنسب مختلفة تتفاوت من سلعة لأخرى.