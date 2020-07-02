شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فروق جوهرية بين «ضريبة القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تساءل عدد من المستهلكين عن الفرق بين “الضريبة الانتقاية” و”ضريبة القيمة المضافة” التي زادت بنسبة 15%، ودخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء الأول من يوليو للعام الجاري 2020.
وبحسب “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، فإن هناك 3 فروق جوهرية بين “ضريبة القيمة المضافة” و”الضريبة الانتقائية”؛ حيث تُعرّف “القيمة المضافة” بأنها ضريبة مباشرة على معظم السلع وتفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية.
ويتم فرض “ضريبة القيمة المضافة” تعزيزًا لموارد الدولة وحماية للاقتصاد من تأثير الأزمات، وتكون بنسبة ثابتة على جميع السلع والخدمات التي يتم تطبيقها عليها.
بينما يتم تعريف “الضريبة الانتقائية” بأنها ضريبة مباشرة على سلع معينة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
ويأتي سبب فرضها على سلع بعينها لأنها ذات ضرر على الصحة العامة أو البيئة أو على السلع الكمالية، ويتم فرضها بنسب مختلفة تتفاوت من سلعة لأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 فروق جوهرية بين «ضريبة القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.