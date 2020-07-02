شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحسم مسألة تعويض المستفيدين بعد زيادة «ضريبة القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم برنامج “حساب المواطن” الجدل بشأن تعويض المستفيدين بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي تم تطبيقها أمس الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو الجاري، بنسبة 15%.

وأكد “حساب المواطن”، أن البرنامج يعوض فقط قيمة الضريبة المضافة، بأن لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م قيمة الضريبة المضافة والتي قدرها 5%.

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جاء ذلك، ردًا على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، حول وجود زيادة في دفعة يوليو؛ تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، منذ أمس الموافق الأول من يوليو .

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، أنه للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الرابط التالي(أضغط هنا).

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، كشف عن السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنَّ السلع والخدمات المستثناة وفقًا للنظام المحلي تشمل: التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية.

وأوضح أنه تمَّ استثناء أيضًا بعض السلع والخدمات، مثل النقل الدولي سواء داخل مجلس التعاون الخليجي أو خارجه، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا لقائمة تصدر من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك التصدير لخارج المملكة، مضيفًا أنَّ هناك تعاونًا بين الهيئة ووزارة التجارة؛ لمنع أي تلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل التجار.