- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح أعلى درجة حرارة سُجلت في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) عبد الله المسند، أكثر مناطق المملكة ارتفاعًا في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ46.4 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 46.4 درجة، وجاءت وادى الدواسر في المرتبة الثالثة بـ 46.4 درجة مئوية.
وأضاف أستاذ المناخ في جامعة القصيم، أن “الوجه” سجَّلت أقل درجة حرارة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 32.2 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» يوضح أعلى درجة حرارة سُجلت في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.