شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تواصل التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد التمويل الدولي: إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة قفزت إلى 32.1 مليار دولار في يونيو /حزيران من 3.5 مليار دولار في مايو/ أيار، أغلبها في الأوراق المالية للدين.
وأظهرت بيانات أن تدفقات الدين شكلت 23.5 مليار دولار من الإجمالي، في حين استقطبت الأسهم الصينية حوالي 6.1 مليار دولار. وارتدت الأسهم خارج الصين عن مسار النزوح لتسجل تدفقات بقيمة 3.4 مليار دولار.
وقال التقرير إن إصدار الديون زاد بشكل كبير في الربع الثاني من العام، وإنه الآن أعلى من المتوسط للأعوام القليلة الماضية.
وقال المعهد «نعتبر هذا التحول في المعنويات إيجابياً، إذ يبرز خفضاً كبيراً للتقييمات في الكثير من المواضع، وهو ما يعني أن النتائج الاقتصادية السلبية والنمو الضعيف مغالى فيهما».
(رويترز)
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