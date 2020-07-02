«الثريا» تعتمد تقنيات الجيل الخامس من «إريكسون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت إريكسون عن توقيع اتفاقية مع شركة الثريا للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة الياه سات، لتحديث شبكتها الأساسية وترقيتها مع بنية تحتية متوافقة مع شبكات الجيل الرابع والخامس. وبموجب الاتفاقية، ستقوم إريكسون بتحديث وترقية شبكة الثريا وتحويلها إلى منصة افتراضية لدعم الميزات والخدمات الحالية والجديدة في المستقبل. كما تنص الصفقة على تمكين شركة الثريا من توفير أفضل تجربة ممكنة لمستخدميها بأكثر الطرق فعالية وعلى نحو مستمر.

كما تتطرق الاتفاقية لدور إريكسون في تنفيذ عملية ترحيل مستخدمي الثريا الحاليين إلى النظام الأساسي الجديد والإشراف على تكامله مع الأنظمة الحالية. وسيستفيد مستخدمو بيانات الهاتف المتنقل التي توفرها الشركة من موثوقية أعلى وتوافر أكثر وسعة استيعابية أكبر، لا سيما من هم في المناطق النائية أو التي تشهد حركة مرور فائقة الكثافة للبيانات.

وتوفر الاتفاقية الجديدة لشركة الثريا القدرة على تزويد العملاء بخدمات اتصال أكثر مرونة وسهولة عند الاستخدام، والتي تتوافق مع مختلف أنواع المحطات، مع ضمان استمرارية الخدمات بسلاسة عند الانتقال بين نقاط الوصول المختلفة.

تحسين المرونة

وقال عدنان المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في الثريا: «نتطلع عبر التعاون مع إريكسون لترقية الشبكة الأساسية لشركة الثريا، إضافة إلى تحسين مرونتها وتعزيز أدائها العام. الأمر الذي سينعكس على نحو إيجابي على الجوانب الرئيسية الأخرى مثل ضمان خدمات أكثر مرونة وموثوقية وفعالية. وتتمثل استراتيجيتنا في الاستفادة على النحو الأمثل من الأصول القائمة، والتوجه للاستثمار في عمليات ترقية البنية التحتية بحيث تكون الشبكة جاهزة للتوافق مع النظام الجديد لشركة الثريا. تعتبر شراكتنا مع إريكسون عميقة وطويلة الأمد، وتعود ثقتنا فيها إلى إيماننا بقدراتها كشركة رائدة في ابتكار ونشر تقنيات الاتصال الجديدة، وتوفير حلول النطاق العريض المتنقل عالية الجودة».

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تحديث الشبكة

وتهدف شركة الثريا عبر توسيع تعاونها مع إريكسون إلى تحديث شبكتها الحالية للاتصالات المتنقلة، حيث كانت إريكسون الشركة المسؤولة عن ترقية شبكة التحويل عبر الدارة الخاصة بشركة الثريا.

وقال فويتشك باجدا رئيس إريكسون في منطقة دول الخليج: «يسعدنا في إريكسون الاستمرار في تعاوننا الطويل مع شركة الثريا، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الاتصالات المتنقلة. ونحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لتعزيز ريادة شركة الثريا ودعمها في مسيرتها الهادفة لتوفير شبكة الجيل الرابع الأساسية لعملائها، وتمكينهم من الاستمتاع بمزايا تقنية الجيل الرابع مستقبلاً. ومن المؤكد أن ترقية شبكة الثريا إلى منصة افتراضية، يوفر تجربة عالية الجودة من الجيل التالي للمستخدمين النهائيين مع تبسيط عمليات الشبكات التي يقومون باستخدامها».

نشر الشبكة الافتراضية

وتتضمن اتفاقية الترقية، نشر الشبكة الافتراضية المتطورة للحزم الأساسية، باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكة، بما في ذلك حزمة السحابة الرئيسية من إريكسون، وإدارة البيانات السحابية الموحدة ووظائف الشبكة الافتراضية من إريكسون. تعزز الحزم الأساسية المتطورة الافتراضية قدرة الشركات ومرونتها لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور المستمر في الشبكات. وفيما يتعلق بعمليات إدارة الشبكة، يتم نشر حلول مدير الشبكات من إريكسون لإدارة وظائف الشبكة الافتراضية التي ستؤمن الأتمتة وتوفر الكفاءة التشغيلية عند إدارة الشبكات.