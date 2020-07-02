الذهب ينزل من ذرى 8 أعوام بعد بيانات أمريكية إيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار الذهب الهبوط من أعلى مستوى في حوالي ثمانية أعوام بعد بيانات إيجابية بشأن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وتزايد الآمال بلقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2012 عند 1788.96 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1776 دولاراً للأونصة بعدما تراجعت الأربعاء 1.1% لتبلغ عند التسوية 1779.90 دولار للأوقية.

وتعافى نشاط قطاع التصنيع في أمريكا في يونيو/ حزيران مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من عام، وهو ما عزز سوق الأسهم إلى جانب آمال بلقاح تطوره فايزر وبيونتك للتكنولوجيا الحيوية أظهر فرصاً للنجاح في المراحل الأولية من التجارب على البشر.

وسجل الذهب مكاسب بأكثر من 13% في الربع الثاني من العام بسبب مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وقيام بنوك مركزية كبرى حول العالم بضخ إنفاق تحفيزي ضخم والإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 في المئة إلى 17.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أواخر فبراير/شباط.

وانخفض البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1906.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.9 في المئة إلى 809 دولارات للأوقية. (رويترز)