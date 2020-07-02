الدورة الثالثة للأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات 12 الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات 2020»، وتعد أضخم مبادرة صيفية لشباب الإمارات، تقدم فرصاً مثالية للاستثمار في فترة الصيف، لبناء القدرات وإتمام دورات وورش تثري رصيد المعرفة والخبرة لدى الشباب، بأعمار 7 سنوات حتى 35 سنة.

وتتعاون المؤسسة في الدورة الثالثة، مع 20 جهة اتحادية، منها، وزارات التربية والتعليم، والثقافة وتنمية المعرفة، وتنمية المجتمع، ومكتب العلوم المتقدمة، ومكتب الأمن الغذائي، وبرنامجا الذكاء الاصطناعي، والسعادة وجودة الحياة. والتعاون مع 30 جهة حكومية محلية، منها، حكومة عجمان، وحكومة أم القيوين، ومؤسسة الإمارات، ودائرة الطاقة بأبوظبي، ودائرة الصحة بدبي، وإكسبو 2020. وتشارك 63 جهة خاصة محلية وعالمية مثل، فيسبوك، وكانون، وغوغل، وناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، وطيران الإمارات، بجانب مشاركة 9 مجالس محلية للشباب، و133 متطوعاً من منصة الإمارات وأفراد من المبدعين والمتميزين في المجتمع.

وأكدت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن البرامج الصيفية الافتراضية التي تتيحها الوزارة في مراكز التنمية الاجتماعية في الدولة، تحت مظلة الشراكة مع «الأكاديمية»، وبمشاركة هيئات اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص، تجسد تكاتف الجميع، وتعكس أهمية الشراكة التنموية المجتمعية لترسيخ ثقافة العطاء بلا حدود، لتوفير فرص ترفيهية وتثقيفية وإبداعية متنوعة.

وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة «صممنا برنامجاً صيفياً يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الإبداعية سنقدمها «عن بُعد» على مدى أربعة أسابيع بأسلوب تفاعلي يمزج بين الثقافة والترفيه بما يحقق الأهداف المرجوة من المخيم».

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة «إن القيادة الرشيدة حريصة على دعم الشباب بكل الممكنات والسبل لتأهيلهم بالعلم والمهارات لإعدادهم للمستقبل، وتعد «الأكاديمية» ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث توفر فرصة جيدة للشباب لاستثمار أوقاتهم خلال الصيف».

وأثنت جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام على جهود المؤسسة الاتحادية للشباب وحرصها على استدامة الأنشطة التي ترتقي بمهارات أبناء الإمارات والوصول بها إلى أبعد مدى من التطوير والمواكبة.

وأكدت سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن الشراكة مع المؤسسة في تنظيم فعاليات الأكاديمية، تجسد حرص الحكومة على ترسيخ المعرفة وبناء قدرات المواهب والكوادر الوطنية في المجالات العلمية المستقبلية.

وقالت مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي «إن الأكاديمية خطوة عملية نحو تأهيل الشباب بكل السبل والممكنات لإعدادهم للمستقبل وما يحمل من تحديات. فهم ثروة الوطن ونهدف إلى صقلهم بمختلف الخبرات الأساسية والاستثمار في عقولهم لقيادة مسيرة التنمية الشاملة على أرض الوطن. والقيادة الرشيدة تضع الأمن الغذائي على رأس الأولويات لتعزيز جاهزية الإمارات لمختلف المتغيرات حالياً وفي المستقبل. ونحن سعداء بالشراكة المتميزة مع «الأكاديمية»، لرفع وعي الشباب تجاه الغذاء وتشجيعهم على دراسة التخصصات التي لها علاقة بتكنولوجيا الغذاء وتعريفهم بأهم الوظائف المهمة في القطاع».

وقالت شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن القيادة حريصة على الاستثمار في قدرات الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات، ومن هذا النهج تستمد المؤسسة خططها ومشاريعها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ونسعى بها لبناء أجيال قيادية شابة متميزة ومعطاءة، لتكون قادرة على القيام بدور فعال في مجتمعها. نحن سعداء بالتعاون مع مختلف الجهات، وأتوجه بالشكر إلى جموع الشباب من المتطوعين».

وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب: «عملنا على المبادرة من منظور مختلف هذا العام، يواكب المتغيرات التي يشهدها العالم، ويحقق الأهداف الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب. حيث ركزنا على الالتزام بتوفير منظومة فعاليات وأنشطة افتراضية، قادرة على تقديم الأدوات المناسبة للشباب ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة دولتنا نحو التنمية المستدامة».