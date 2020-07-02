أول إنسان يصوّت من الفضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت عبر الإنترنت من وكالة الفضاء الدولية على ما ذكرت وكالة «روسكوسموس» الروسية للفضاء.

ويقيم إيفانيشين في المحطة منذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، وصوّت في إطار استفتاء حول إصلاح دستوري في روسيا على ما أوضحت الوكالة الروسية في بيان.

وأكد البيان: «أصبح أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت من المدار عبر الانترنت».

وكان الاستفتاء حول إصلاح دستوري من شأنه السماح خصوصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز سلطته، من المقرر له في إبريل/نيسان الماضي في الأساس؛ لكنه أرجئ بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

ويملك إيفانيشين عنواناً دائماً في موسكو ما سمح له بالتصويت إلكترونياً عبر موقع مكرس لهذه الغاية.

..ودب صغير يحضر الاقتراع

جاء ناخب ومعه دب للتصويت على التعديلات الدستورية في مدينة بارناؤول الروسية. وظهرا في مشهد فيديو على «مواقع التواصل.

ويعيش الدب الصغير «لاشا»، في حديقة حيوانات «برناؤول» منذ أكثر من شهر بقليل.

ويظهر «لاشا» في الفيديو وهو يجلس على طاولة مشرفة في لجنة الانتخابات. وراقب الحيوان الوضع، ولامس يد المرأة قليلاً، وبدأ يلعب معها.