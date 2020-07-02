شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية حار بالبحرين صحوا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والبحر في الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:05 المد الثاني عند 22:45. والجزر الأول عند الساعة 15:54 والثاني عند الساعة 06:07.

أما بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:57 الثاني عند الساعة 18:49 والجزر الاول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 29 78 15 دبي 43 33 70 25 الشارقة 43 30 75 30 عجمان 44 32 75 30 أم القيوين 43 26 65 20 رأس الخيمة 42 25 70 30 الفجيرة 37 32 80 50 العين 46 33 55 20 ليوا 46 29 80 25 الرويس 40 27 90 25 السلع 41 28 85 20 دلما 38 29 90 40 طنب الكبرى 38 28 85 35 طنب الصغرى 38 28 85 35 أبو موسى 39 30 85 40

البحرين

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا ويكون رطبًا أحيانا .

الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار .

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90 بالمئة والصغرى 30 بالمئة.