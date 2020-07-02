ليبيا.. عقيلة صالح يعين "النايض" المدعوم إماراتيا مبعوثا شخصيا

ليبيا/ الخليج 365

عين رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق) عقيلة صالح، الخميس، السفير السابق العارف النايض، المدعوم إماراتيا مبعوثا شخصيا.

وأفاد بيان لبرلمان طبرق (شرق) بـ"تعيين سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، مبعوثا شخصيا ممثلا عن صالح لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وبريطانيا".

فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة، علقت قائلة إن "عقيلة صالح يكلف المطلوب للمثول أمام المحاكم الأمريكية عارف النايض مبعوثا شخصيا".

والنايض (58 عاما) هو سفير ليبي سابق لدى أبو ظبي ومدعوم منها، ويطرح نفسه كشخصية توافقية ولا يمانع بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا.

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وعادة ما يبزغ اسم "النايض" عقب كل خسارة ميدانية تتكبدها مليشيا الانقلابي حفتر، إذ يطرح نفسه بديلًا للأخير أو على أقل تقدير واجهة مدنية لحكم عسكري، ضمن مساعٍ إماراتية للسيطرة على مفاصل الدولة الغنية بالنفط.

والنايض، يجمع صفات الرجل المطلوب دعمه بالنسبة للإمارات، فهو مؤيد لـ"عسكرة" ليبيا، وعلى صلة بحليف أبوظبي، القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، أحد المدرجين على القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين لدى تركيا.

غير أن أداء النايض للدور الذي يمكن أن يكون قد رُسم له، وفق مؤشرات وتقديرات، يصطدم بطموح حفتر، الذي يسعى هو الآخر إلى إقصاء الجميع بحثًا عن شرعية، بخلاف قوة وصلابة الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

ومؤخرا توالت خسائر حفتر وتكشفت جرائم مليشياته، في ظل تحقيق الجيش الليبي انتصارات متتالية، أبرزها تحرير مناطق كانت تحتلها المليشيا في طرابلس، إضافة إلى مدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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