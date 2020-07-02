وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

طرحت شركة التصنيع الوطنية، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسميات وظيفية” خصائي أمن تقنية المعلومات “الرياض”، أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال “الرياض”، مستشار ثالث إستراتيجية المصب “الرياض”، أخصائي أول تطبيقات وبرامج “الجبيل”، محلل أول ذكاء التسويق “الرياض”، مستشار الذكاء التنافسي “الرياض”.

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