- 1/2
- 2/2
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً ، قال الوزير “الجبير” في تغريدات على موقع “تويتر”، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.
وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير : تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.