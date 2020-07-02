العين يغير خارطة الطريق..

العين ما تعلو على الحاجب.. وحاجب العين هو البنية التحتية للمنطقة من منشآت وفنادق ومرافق ومطاعم.. التي تعتبر واجهة المدينة العريضة المنعقدة عليها الآمال والطموحات..والعين هي المرآة التي التي يقف خلفها مليون عاشق من أبناء المنطقة داخلها وخارجها..

قدم نادي العين بالأطاولة نفسه بمداد من المستوى الفني المتميز وخلفه داعم واثق وإدارة محنكة تسير بالفريق بعيدآ عن كل ما يثير القلق أو الإزعاج..

يسير بخطى ثابتة مع تقادم الجولات والمنافسة تشتد في الثلث الأخير من الدوري مع احد والقادسية والباطن..

تغيير خارطة المنطقة مرتبط إرتباط كلي بصعود الباحة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعليه فإن الأندية المحترفة ستعاني أثناء تواجدها في مباريات الذهاب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة الذي يحتاج إلى صيانة دورية وتحتاج معه الأندية إلى فنادق ومطاعم وملاعب للتدريب من أجل الإستعداد للمبارايات..

الباحة يا سمو الأمير مقبلة على مرحلة مفصلية في حال صعد العين وأصبح ممثلآ للمنطقة في الدوري بما يتوازي مع حجم الأنديه الزائرة..

أما في حال لم تخدمه النتائج فيما تبقى من عمر الجولات وأصبح أثرآ بعد عين فيحق لنا ان نقول بأن عدم الصعود خسارة كبيرة وعليه فإن الأمر سيستمر في عدم التخطيط لإيجاد بيئة وبنية تحتية مناسبة.. وهذا الأمر لا يصح اطلاقآ.. فتأهل العين وصعوده من عدمه ليس مرتبط بشأن المنطقة لأن أبنائها يستحقون التميز في كل المجالات وتلبية شؤون حياتهم ومن ضمنها المجال الرياضي..

وعين تشربك شوف..

وعين تضماك..

لا ذبحني ضماك ولا رويتك..

مقالي الذي لم ينشر.. ويذهب في نفس السياق بأن المنطقة تحتاج للكثير من الخدمات.. نحب منطقتنا ونعتز بها.. ونقدها فيما يخدمها لايخل بالطرح أو كشف الحقيقة..

Advertisements

بقلم الكاتب الإعلامي : حمدان بن سلمان الغامدي

@hsasmg1