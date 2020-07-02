نصائح مهمة من «متحدث التجارة» لتجنب الوقوع في مصيدة الاحتيال الإلكتروني

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، المتسوقين الإلكترونيين بضرورة التسلح بالمعرفة والوعي، لتجنب الوقوع في مصيدة الاحتيال الإلكتروني، في ظل التوسع في الاعتماد على المتاجر الإلكترونية.
وقال “الحسين” في لقاء مع قناة “العربية”: إن “المتسوق الإلكتروني لا بد أن يتسلح بالمعرفة والوعي وهما أمران، لا يحتاجان لمهارة كبيرة”، موصيًا بالسؤال عن المتجر أو الحساب الإلكتروني قبل الشراء منه.
وأوضح أن الأسواق الإلكترونية مفتوحة وبها تباين في السعر وقد تجد السلعة بسعر باهظ في أحد المتاجر وبسعر أقل في متجر آخر، مضيفاً أن على المستهلك أن يبحث عن فروقات الأسعار في المتاجر المختلفة.
وأضاف “الحسين”: أن المستهلك لا بد أن يكون لديه قدرة في البحث ولو بشكل بسيط، منوهاً إلى أهمية الاستعانة بمنصة “معروف” ليتمكن المستهلك من متابعة أي متجر يريد الشراء منه.
وختم “متحدث التجارة”، بالتأكيد على ضرورة مشاهدة وقراءة تعليقات وآراء مستخدمي المتاجر وتقييماتهم ومعرفة ما إذا كانوا ينصحون بالتعامل مع المتجر أم لا، مبينًا أن هذه الآراء تعد فرصة أيضًا للمتاجر لتستمع لتجارب المستهلكين.
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