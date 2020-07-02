شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعفو عن سجناء شاركوا فى الاحتجاجات الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عفوا عن عدد من الناشطين المسجونين الذين برزوا أثناء الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد في الأشهر الماضية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية نقلته " روسيا اليوم " أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقع اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب".

وأضاف البيان أنه "بمقتضى هذا المرسوم وطبقا للدستور، ولقانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، يستفيد من العفو الكلي الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، والآتية أسماؤهم: شريف نصر الدين علال، إلياس بحلاط، جلول شداد، مليك رياحي، حسين خاضر، جيلالي داوود بن عمران".